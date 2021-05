Von Thorsten Schmitz

Als es Sam R. richtig schlecht geht, obwohl es ihm doch besser gehen sollte, klappt er im Krankenhausbett seinen Laptop auf und googelt. Das Internet, hofft er, soll Antworten liefern. Aber alles, was er findet, sind euphorische Berichte, dass es einem wie ihm super gehen sollte, jetzt, wo er ins andere Geschlecht gewechselt ist. Er findet nichts über Menschen, die wieder zurückkehren möchten in ihr Geburtsgeschlecht. Also Menschen wie ihn.