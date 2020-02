Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische Tourismusbranche hat zum zehnten Mal in Folge die Übernachtungszahlen und Gästeankünfte gesteigert. Knapp 16 Millionen Gäste kamen im vergangenen Jahr ins Land, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Das entspricht einem Anstieg von 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Übernachtungen in den Hotels, Pensionen und auf Campingplätzen wuchs um 2,5 Prozent auf 35,6 Millionen.

Rund 11,9 Millionen Touristen und Geschäftsleute seien 2019 aus anderen Bundesländern nach Hessen gekommen und etwa 4,1 Millionen aus dem Ausland, berichteten die Statistiker. Die Zahl der Übernachtungen der inländischen Besucher habe bei etwa 27,4 Millionen gelegen. Bei den ausländischen Gästen seien rund 8,2 Millionen gezählt worden.

Der Tourismus habe vor allem in den Städten Kassel und Frankfurt sowie in Teilen von Mittelhessens geboomt, erklärten die Experten. Besonders stark sei die Zahl der Übernachtungen im Jahresvergleich in Kassel (plus 9,1 Prozent), dem Landkreis Kassel (plus 7,8) und Frankfurt (plus 6,3) gestiegen. In Darmstadt (minus 5,2), dem Landkreis Limburg-Weilburg (minus 4,9) und dem Rheingau-Taunus-Kreis (minus 3,6) habe die Nachfrage dagegen abgenommen.