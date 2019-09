Leipzig (dpa/sn) - Nach der Pleite des britischen Reisekonzerns Thomas Cook hofft der Flughafen Leipzig/Halle auf eine schnelle und tragfähige Lösung für Condor. Es gelte, den Fortbestand des Traditionsunternehmens zu sichern, sagte der Vorstandsvorsitzende der Mitteldeutschen Flughafen AG, Götz Ahmelmann, am Mittwoch in Leipzig. "Condor ist ein wichtiger Partner im Ferienflugverkehr." Die Airline startet 63 Mal pro Woche von Leipzig aus zu 13 Zielen in Spanien, Griechenland, Ägypten, Portugal, der Türkei und Marokko. Dresden wird von der Thomas-Cook-Tochter Condor nicht angeflogen. Europas zweitgrößter Tourismuskonzern hatte am Montag den Betrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt und am Mittwoch dann Insolvenz angemeldet.