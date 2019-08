Magdeburg (dpa/sa) - Um dem Tourismus in Sachsen-Anhalt mehr Schub zu verleihen, will die CDU-Landtagsfraktion auf neue Strukturen setzen. Sie fordert ein zentrales Kompetenzzentrum für den Tourismus in Sachsen-Anhalt. Dieser "Kümmerer" solle das touristische Marketing und die Entwicklung einer Tourismusstrategie übernehmen, sagte der tourismuspolitische Sprecher der Fraktion, Lars-Jörn Zimmer, am Mittwoch in Magdeburg. Bislang sei die Investitions- und Marketinggesellschaft (IMG) dafür zuständig, Tourismus wirke dort aber eher wie ein "Fremdkörper".