Magdeburg (dpa/sa) - Die CDU-Landtagsfraktion will einen Systemwechsel für den Tourismus in Sachsen-Anhalt. Zwar sei die gesamte Tourismusbranche in den vergangenen Jahren solide gewachsen. Trotz mehrerer Großereignisse mit überregionaler Bedeutung stagniere die Entwicklung in Sachsen-Anhalt aber. Es sei der Tourismuswirtschaft bislang nicht gelungen, die durchschnittlichen Wachstumsraten Deutschlands zu erreichen. Der tourismuspolitische Sprecher der Fraktion, Lars-Jörn Zimmer, will heute Details einer neuen Strategie vorstellen. Zimmer ist auch Vorsitzender des Landestourismusverbandes.