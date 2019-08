Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Tourismusbranche hat das beste erste Halbjahr seit Beginn ihrer Aufzeichnungen abgeschlossen. Das Land habe über den Bundesdurchschnitt zugelegt, sagte Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) am Dienstag in Kiel. In den ersten sechs Monaten waren fast 3,93 Millionen Übernachtungsgäste in das Land gekommen und damit 5,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch voriger Woche mitgeteilt hatte. Die Zahl der Übernachtungen stieg um 5,7 Prozent auf gut 14,57 Millionen. Im Binnenland müsse mehr getan werden, um die dortigen Potenziale besser zu nutzen, sagte Buchholz. In der Holsteinischen Schweiz gab es in den ersten sechs Monaten Rückgänge zum Vorjahr. Nord- und Ostsee legten dagegen deutlich zu.