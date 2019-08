Sea Cloud Cruises sticht 2020 mit drittem Windjammer in See

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Reederei Sea Cloud Cruises sieht sich mit dem Bau ihres dritten Windjammers im Zeitplan und will mit ihm am 29. August 2020 in See stechen. "Wir freuen uns, das Schiff endlich zu erhalten und die Nachfrage nach unseren Segelreisen befriedigen zu können", sagte der Geschäftsführer der Sea Cloud Cruises GmbH, Daniel Schäfer, am Dienstag in Hamburg. Er sei sehr zuversichtlich, den Starttermin für die Jungfernfahrt halten zu können.