Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Messehallen locken in Freizeit- und Reisewelten. Mehr als 770 Aussteller aus 37 Ländern wollen bei der "oohh!" von Mittwoch an bis zum 9. Februar ihre Angebote für Reisen und Freizeitaktivitäten präsentieren. Die Messe spreche gezielt Urlauber, Kreuzfahrer, Camper, Radfahrer und Freizeit-Fotografen an, teilte Messe-Chef Bernd Aufderheide am Dienstag mit. Die USA sind Partnerland der Reisemesse, Griechenland und Tobago in der Karibik sind erstmals vertreten. Etwa 75 000 Besucher kamen in den Vorjahren, um sich Anregungen und Tips für Urlaub und Hobby zu holen.

Nach Berechnungen der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) gingen von geschätzt 71 Millionen Urlaubsreisen 2019 rund 21 Prozent zu Urlaubszielen im Norden - nach Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bremen. Aus dem Norden führten rund 13 Millionen Reisen anderswo hin. Für diese Urlaubstouren wurden rund 12 Milliarden Euro ausgegeben.

Und in diesem Jahr? "Die Urlaubslust ist ausgeprägt, sie überstieg zum Jahresende das Niveau des Vorjahres", resümierte Martin Lohmann vom Kieler Institut für Tourismus- und Bäderforschung. "Das spricht für eine wenigstens stabile Nachfrage nach touristischen Leistungen." Zwar gebe es angesichts der Klimadebatte eine steigende Orientierung an Nachhaltigkeitskriterien, "aber kein Anzeichen für Verzicht auf Reisen".

Die Hamburger Messe vereint in ihren Hallen sechs unterschiedliche Ausstellungsbereiche, neben touristischen Zielen präsentieren sich unter anderem Auto-, Caravan- und Fahrradhersteller. Der Fotohaven Hamburg lädt dazu ein, über Vorträge und Workshops neue Blickwinkel auf Motive zu nehmen oder sich mit der Smartphone- und Drohnenfotografie auseinanderzusetzen.