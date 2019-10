Hängeseilbrücke in Thüringen eröffnet

Heldrungen (dpa/tmn) - Die erste Hängeseilbrücke Thüringens ist nun für Besucher zugänglich. Die 176 Meter lange Brücke wurde im Norden des Höhenzuges Hohe Schrecke eröffnet. Die Brücke ist rund 25 Meter über dem Grund des Bärentals gespannt. Sie soll künftig Bestandteil eines drei Kilometer langen Rundwanderwegs sein. Die Stahl- und Holzkonstruktion bildet laut der Touristeninformation Hohe Schrecke den Einstieg in die Wildnis des Alten Waldes.

Seeed eröffnet die Skisaison in Ischgl

Mit einem Liveauftritt vor winterlicher Bergkulisse eröffnet die Band Seeed ("Dickes B") am 30. November die Skisaison in Ischgl. Der Tagesskipass für 69 Euro ist gleichzeitig die Eintrittskarte für das Konzert, informiert der Tourismusverband Paznaun Ischgl. Im Skipass für mindestens zwei Tage ist der Eintritt enthalten. Der Skibetrieb im Gebiet Silvretta Arena mit 239 Pistenkilometern startet bereits am 28. November. ( www.ischgl.com)

Ausstellung in Hamburg: So ist Amerika

Der amerikanischen Lebensart widmet sich eine neue Ausstellung in Hamburg. Das Bucerius Kunstforum stellt vom 19. Oktober bis 12. Januar 2020 Werke der vier US-amerikanischen Künstler Walt Disney, Norman Rockwell, Jackson Pollock und Andy Warhol aus. Sie alle porträtierten den American Way of Life, wie Hamburg Tourismus erklärt, und prägten das Bild der USA in der Hoch- und Popkultur. ( www.buceriuskunstforum.de)

Weltumseglerin Laura Dekker tauft "Hanseatic inspiration"

Die Weltumseglerin Laura Dekker wird das neue Expeditionskreuzfahrtschiff "Hanseatic inspiration" am 11. Oktober im Hamburger Hafen taufen. Das teilte Hapag-Lloyd Cruises mit. Der Neubau ist das zweite Schiff einer neuen Baureihe der Reederei. Die "Hanseatic nature" nahm bereits im Frühjahr ihren Dienst auf, 2021 soll die ebenfalls baugleiche "Hanseatic spirit" folgen.

Bad Tölz: Christkindlmarkt und Krampuslauf

Der Christkindlmarkt in Bad Tölz bietet in diesem Jahr wieder ein buntes Rahmenprogramm: Vom 22. November bis 24. Dezember können Besucher des bayerischen Kurorts zum Beispiel im Stadtmuseum basteln, eine Kutschfahrt unternehmen und im "Christkindlpostamt" einen Weihnachtszettel aufgeben, wie die Tourismusvertretung mitteilt. Wer es aufregender will, kommt zum traditionellen Krampuslauf am 7. Dezember: Furchterregend Maskierte mit Hörnern ziehen dann durch die Gassen. ( www.bad-toelz.de)