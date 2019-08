Chemnitz (dpa/sn) - 100 Jahre Sommerfrische: Das Netzwerk sächsischer Jugendherbergen wächst. Wie Thomas Mauersberger, geschäftsführender Vorstand des sächsischen Landesverbands des Deutschen Jugendherbergswerks am Donnerstag in Görlitz anlässlich des Jubiläums "100 Jahre Jugendherbergen Sachsen" sagte, sind im Freistaat in den kommenden Monaten zwei Neueröffnungen geplant. Eine neue Unterkunft soll in Schöneck bereits Ende des Jahres für Gäste geöffnet werden. Im Bau befindet sich zudem eine Jugendherberge in Torgau, die Baumaßnahme soll im Frühjahr abgeschlossen sein. Dann gibt es in Sachsen 24 Jugendherbergen.