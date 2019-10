München (dpa/tmn) - In Österreichs Alpen sind die ersten Gletscherskigebiete in die Wintersaison gestartet. Wer unbedingt schon die Bretter anschnallen möchte, kann etwa zum Hintertuxer Gletscher ins Tiroler Zillertal fahren.

Auch am Kaunertaler Gletscher können Skifahrer und Snowboarder bereits einige Pisten herunterjagen. Dieses Wochenende (11. bis 13. Oktober) steigt dort das offizielle Saisoneröffnungsevent. Darüber informiert der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS).

Am Stubaier Gletscher sind ebenfalls schon Pisten im Betrieb. Die Feier zur Saisoneröffnung steigt kommendes Wochenende. Das gilt auch für den Pitztaler Gletscher, wo auch schon einzelne Abfahrten präpariert sind. Am Rettenbachgletscher in Sölden sind ein Großteil der Pisten in Betrieb. Offiziell eröffnet wird die Saison hier am 26. Oktober. Auch der Mölltaler Gletscher in Kärnten bietet Abfahrten. In der Steiermark sind am Dachstein zumindest Loipen präpariert.

Das Gletscherskigebiet an der Zugspitze könnte am 15. November öffnen, wenn bis dahin genug Schnee gefallen ist. Die Zugspitze sei ein Naturschnee-Skigebiet, erklärt der VDS. Lassen es die Bedingungen nicht zu, startet der Pistenbetrieb auf Deutschlands höchstem Berg entsprechend später.