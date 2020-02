Dresden/Leipzig (dpa/sn) - Zu Beginn der Winterferien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gehen an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden zahlreiche Flieger Richtung Süden. Allein am ersten Ferienwochenende starten 38 Flugzeuge, teilte die mitteldeutsche Flughafen AG am Donnerstag mit. Von Leipzig/Halle aus gehen die meisten Urlaubsmaschinen nach Hurghada, Antalya und ‎Palma de Mallorca. Auch Ziele wie Gran Canaria, Lanzarote und Teneriffa stehen im Flugplan. Vom Flughafen Dresden können Urlauber am ersten Ferienwochenende Hurghada, Palma de Mallorca oder Marsa Alam ansteuern. Vom 29. März an greift der Sommerflugplan an den sächsischen Flughäfen.