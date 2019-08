Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Der Harz ist einer neuen Studie zufolge ein Vorreiter bei nachhaltigen Verkehrsangeboten für Touristen. Die Kommunen böten ihren Gästen mit dem Harzer Urlaubsticket (Hatix) seit zehn Jahren eine Garantie, auch ohne Auto mobil zu sein, hieß es in einer Auswertung des Tourismusbarometers. Die aktuellen Ergebnisse für Sachsen-Anhalt stellte der Ostdeutsche Sparkassenverband am Dienstag in Dessau-Roßlau vor.