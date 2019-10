Berlin (dpa/bb) - Vorübergehend eine Attraktion weniger für Berlin-Besucher: Das Zylinder-Aquarium mit gläsernem Fahrstuhl nahe dem Berliner Dom wird modernisiert. Von Montag an werde die Baustelle um den AquaDom eingerichtet, sagte ein Sprecher am Freitag. Nach 15 Jahren Betrieb werden demnach unter anderem die Abdichtung des Sockels erneuert und die Aufzugsanlage instandgesetzt. Wiedereröffnen soll die Anlage im Gebäudekomplex CityQuartier DomAquarée im zweiten Quartal 2020. Den Angaben zufolge ist es das weltweit größte zylindrische Aquarium. Die Bewohner, rund 1500 tropische Fische, kommen für die Bauzeit in ein Ersatzquartier.