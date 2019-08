Berlin (dpa/bb) - Berlin ist bald um eine Touristenattraktion reicher: Gemeinsam mit Anwohnern können Besucher künftig Parks in der Hauptstadt putzen. Das Projekt wurde von den Bezirksämtern Pankow und Mitte gemeinsam mit dem Anbieter von Stadtrundgängen "Sandemans New Berlin" ins Leben gerufen. Pankows Wirtschaftsstadträtin Rona Tietje sieht in dem Projekt eine gute Möglichkeit, um "für nachhaltigen Tourismus zu sensibilisieren", wie sie der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch sagte. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.