Bergwacht rettet Senioren aus Niedersachsen in den Alpen

Hirschegg (dpa/lni) - Rettungskräfte der Bergwacht haben am österreichischen Vorarlberg eine niedersächsische Seniorenwandergruppe aus akuter Bergnot gerettet. Die vier Deutschen im Alter zwischen 75 und 80 Jahren hatten am Sonntag offenbar ihre Kräfte überschätzt. Sie waren völlig erschöpft und hatten Schmerzen, ein 76-Jähriger hatte sich zudem eine blutende Kopfwunde zugezogen. Die Touristen wurden mit dem Rettungshubschrauber ins Kleinwalsertal geflogen, wie die Polizei mitteilte. Die Herkunftsorte in Niedersachsen wurden nicht mitgeteilt.

Die vier Geretteten gehörten laut einem Sprecher einer zehnköpfigen Wandergruppe aus Niedersachsen an, die auf einem Wanderweg von der Kanzelwand über die Riezler Alpe in Richtung Riezlern im Tal unterwegs war. "Solche Fälle haben wir sehr oft. Viele fahren mit der Seilbahn auf den Berg und wollen dann zu Fuß hinunter. Den Abstieg unterschätzen die Touristen aber." Entsprechende Hinweisschilder würden oft ignoriert. Die Hälfte der Reisegruppe hatte sich entschieden abzusteigen, die andere war mit der Seilbahn zurück ins Tal gefahren.

Eine 75-jährige Frau konnte laut Polizei aufgrund von Knieschmerzen nicht mehr weiter, ihr Ehemann hatte bereits zuvor bei einem Sturz gegen eine Wurzel die Kopfverletzung erlitten. Eine 80-Jährige, die ihre Beine nicht mehr spürte, musste getragen werden, bevor die Besatzung des Rettungshubschraubers sich um sie kümmerte. Ebenfalls geborgen wurde ein 78-jähriger Mann, der unverletzt war, wegen Erschöpfung die Wanderung aber nicht fortsetzen konnte.