"Beruf: Nervenärztin, Neben-beschäftigung: Komikerin."

Liesl Karlstadt war die Frau an der Seite des großen Karl Valentin. Nach außen wirkte sie immer lustig und lebensfroh. Doch das Dasein in zweiter Reihe trieb sie an den Rand der Verzweiflung. Die Geschichte einer Frau, die stets abseits von jeder Konvention lebte.