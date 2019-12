Bad Ems (dpa/lrs) - Rund 8,81 Millionen Menschen haben in den ersten zehn Monaten Rheinland-Pfalz besucht - das waren fast so viele wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres (minus 0,1 Prozent). Die Zahl der Übernachtungen stieg im Vergleichszeitraum leicht, um 0,8 Prozent auf 23,06 Millionen, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte.

Im Oktober verzeichneten die rheinland-pfälzischen Tourismusbetriebe jedoch einen Rückgang - sowohl bei Gästen als auch bei Übernachtungen. Nach vorläufigen Berechnungen des Landesamtes übernachteten 1,03 Millionen Menschen im Land, das waren 0,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Sie buchten 2,72 Millionen Übernachtungen (minus 0,5 Prozent).