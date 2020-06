Deutschlands bekanntester Fernsehkoch sitzt in einem seiner Hamburger Restaurants zum Interview vor dem Bildschirm. Um ihn herum wird geräumt - Maßnahmen zum Social Distancing umsetzen. Es sei einer dieser Tage, "an denen ich im Strahl kotzen könnte", sagt Mälzer. Als Gastronom macht Corona ihm Angst. Vorschriften lassen sich schlecht mit einer Branche vereinbaren, in der jeder Laden anders läuft. "Sprechen wir doch über was anderes", bittet er.