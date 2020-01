Neuwied/Worms (dpa/lrs) - In zahlreichen Zoos in Rheinland-Pfalz beginnt das neue Jahr mit einer alten Tradition: dem Zählen der Tiere. Zwar prüfen die Revierpfleger nahezu täglich, ob etwa ein Vierbeiner fehlt. Aber gezählt wird trotzdem. "Wir sind gerade mittendrin", sagte ein Sprecher vom Zoo Neuwied. Bei größeren Tieren wie Löwen falle die Inventur leichter als bei Gruppentieren wie dem Pinguin. "Die Zählaktion stellt durchaus eine Geduldsprobe dar", sagte auch Nina Hochstrasser vom Tiergarten Worms. Nicht jedes Tier kooperiere so einfach. "Auch nicht bei vertrauten Pflegern."

Im Zoo Landau werden die Tierbestandslisten mit allen Zu- und Abgängen sowie Geburten und Todesfällen und Kennzeichnungen tagesaktuell gehalten. Auch in der bunten Unterwasserwelt in Speyer werden die Tiere gezählt. "Das ist gar nicht so leicht, denn keiner der Fische hält dafür still", teilte das Sea Life Aquarium mit. Das Unternehmen lädt alljährlich die Besucher zum Mitzählen ein.