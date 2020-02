Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Streit um die Jagdverordnung will der hessische Staatsgerichtshof heute in Wiesbaden das Urteil verkünden. Die FDP-Landtagsfraktion war vor Gericht gezogen, weil sie die Schonzeiten für Waschbären, Marderhunde, Dachse und für junges Damwild für zu lang hält. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Landesjagdverordnung das Recht auf Eigentum über Gebühr beschneide und damit verfassungswidrig in das Jagdrecht eingreife.

Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) hatte bei der Verhandlung Ende 2019 die Regelungen verteidigt. Allerdings kündigte sie Lockerungen für die Jagd auf Waschbären an. Jungtiere dürfen künftig ganzjährig bejagt werden.