Wetzlar (dpa/lhe) - Noch sind große Gruppen von Weißstörche auf den Feldern und Wiesen in Hessen zu sehen - bald ziehen sie aber in ihr Winterquartier in den Süden. Fast alle Jungvögel seien bereits in den ersten August-Tagen abgezogen, sagte Vogelexperte Bernd Petri vom Naturschutzbund (Nabu) in Hessen. Die älteren Störche seien nun in Gruppen unterwegs und sehr auffällig. In Südhessen lassen sich demnach Ansammlungen von bis zu 600 Vögeln beobachten.