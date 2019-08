Wetzlar (dpa/lhe) - Rare Verstecke, Insektenschwund - und dann auch noch Hitze: Hessens bedrohte Fledermäuse haben es in diesem Jahr mit einem zusätzlichen Problem zu tun bekommen. "Hitze setzt ihnen schon zu", sagt Petra Gatz, Fledermaus-Expertin beim Naturschutzbund Hessen (Nabu), mit Blick auf die im Juli gemessenen Rekordtemperaturen. Ab einer bestimmten Temperatur könnten sie diese nicht mehr ausgleichen. Gerade lang anhaltende Hitze sei ein Problem. Jungtiere litten besonders, da sie noch flugunfähig seien und nicht so einfach in ein neues Quartier wechseln könnten.