Polizei nimmt in Werdau Ponys in Gewahrsam

Werdau (dpa/sn) - Hofgang statt Handschellen: Die Polizei in Werdau hat sechs Ponys in Gewahrsam genommen, die von einer Koppel ausgerissen waren. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Samstag mitteilte, hatten sich die Tiere am Freitag "zielstrebig in Richtung des Werdauer Polizeireviers" bewegt. Als sie auf dem Hof des Revieres angekommen waren, musste ein Beamter nur noch das Tor schließen. Die Pferde verblieben in "Arrest", bis der Besitzer sie wieder abholte.