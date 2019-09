Cham (dpa/lby) - Drei Greifvögel sind im Landkreis Cham verendet - Untersuchungen haben aber gezeigt, dass die Tiere nicht getötet wurden, sondern an Abmagerung oder an Verletzungen starben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zwei verletzte Mäusebussarde wurden in eine Vogelauffangstation und in eine Tierklinik gebracht, wo sie schließlich verendeten. Außerdem wurde ein toter Turmfalke entdeckt. Nachdem in der Region schon öfter Tiere vergiftet wurden, seien die Kadaver vorsorglich untersucht worden, sagte ein Polizeisprecher.