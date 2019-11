Ueckermünde (dpa/mv) - Der Löwe Pazur vom Tierpark Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist tot. Er sei vergangene Woche im Alter von 20 Jahren gestorben, teilte der Zoo am Stettiner Haff am Freitag mit. Zuvor hatte der "Nordkurier" darüber berichtet.

Im September habe der Zoo noch den 20. Geburtstag des Löwen gefeiert, sagte Sprecherin Agata Fuhrmann. Der in Warschau geborene Löwe sei sehr alt geworden. "Wir sind sehr stolz", sagte sie. In freier Wildbahn leben Löwen in Schnitt 12 bis 15 Jahre.

Der Tierpark sucht nun nach einem neuen Partner für Löwin Lula, wie Fuhrmann sagte. Mit dieser erlebte er dem Tierpark zufolge seine zweite Jugend. Pazur - polnisch für Kralle - lebte fast 18 Jahre in Ueckermünde. Mit seiner langjährigen Partnerin Naemi, die vor zwei Jahren starb, zeugte er vier Löwen.

Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) twitterte, die Nachricht mache ihn sehr traurig. "Er war der Held meiner Kindheit im Tierpark Ueckermünde", schrieb Dahlemann, der im benachbarten Torgelow aufgewachsen ist.