Kiel (dpa/lno) - Deutschlands Naturfreunde zählen am Wochenende die Vögel. In Hamburg und Schleswig-Holstein werden rund 200 Freiwillige unterwegs sein, um Kormorane, Enten, Gänse, Schwäne, Blesshühner und andere Wasservögel zu erfassen, wie Stefan Wolff von der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft sagte. Dazu kommen tausende Vogelfreunde, die im Rahmen der Nabu-Mitmachaktion "Stunde der Wintervögel" in Gärten, Parks und Wäldern zählen. Die "Stunde der Wintervögel" gilt als Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion. Sie findet bereits zum zehnten Mal statt. Im vergangenen Jahr machten im Norden mehr als 6300 Menschen bei der Aktion mit. Die Wasservogel-Zählung gibt es in Deutschland seit Ende der 1960er Jahre.