Kiel (dpa/lno) - Deutschlands Naturfreunde zählen am Wochenende die Vögel. In Hamburg und Schleswig-Holstein werden rund 200 Freiwillige unterwegs sein, um Kormorane, Enten, Gänse, Schwäne, Blesshühner und andere Wasservögel zu erfassen, wie Stefan Wolff von der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft sagte. Dazu kommen tausende Vogelfreunde, die im Rahmen der Nabu-Mitmachaktion "Stunde der Wintervögel" in Gärten, Parks und Wäldern zählen.

Die Wasservogel-Zählung gibt es in Deutschland seit Ende der 1960er Jahre: Seitdem werden achtmal im Jahr zwischen Mitte September und Mitte April die Rastvögel an den Küsten von Nord- und Ostsee sowie an den Binnengewässern und in den Feuchtgebieten gezählt. Die Wasservogelzählung sei damit das älteste und umfangreichste Vogelmonitoringprogramm Deutschlands, sagte Bernd Koop von der Ornithologische Arbeitsgemeinschaft. Sie ist eingebunden in ein nahezu weltumspannendes Netz an Zählungen. Damit sei es mittlerweile möglich, für die meisten der weltweit mehr als 2300 Wasservogelpopulationen die Gesamtbestände anzugeben und ihre Trends einzustufen, erklärte der Ornithologe.

Um die Vögel zählen zu können, muss man das Gewässer komplett einsehen können. "Für ein kleines Gewässer reicht unter Umständen, dass man an einer Stelle steht und das gesamte Ufer, die gesamte Wasserfläche absucht und jeden Wasservogel notiert", sagte Wolff. Bei größeren Gewässern funktioniert das nicht. Um die Wasservögel auf dem Großen Plöner See zu zählen, muss man den See komplett umrunden. Knapp neun Stunden dauert so eine Zähltour: Vom Dämmerungsbeginn am Morgen bis zur Dunkelheit am Nachmittag.

Die "Stunde der Wintervögel" ist kürzer, dauert wirklich nur eine Stunden. Sie gilt als Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion und findet bereits zum zehnten Mal statt. Dabei geht es darum, 60 Minuten lang Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen. Ziel ist es, ein sowohl bundesweites als auch regional möglichst genaues Bild von der Vogelwelt in den Städten und Dörfern zu erhalten. Dabei geht es nicht um exakte Bestandszahlen aller Vögel, sondern darum, Häufigkeiten und Trends von Populationen zu ermitteln.