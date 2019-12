Tiere sorgten 2019 in Niedersachsen für Furore

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Tiere haben im abgelaufenen Jahr für etliche kuriose Geschichten gesorgt. So etwa ein Stunt-Pferd auf der Autobahn 1: Es sprang bei voller Fahrt aus seinem Anhänger und sorgte für eine Sperrung der Fahrbahn zwischen Wildeshausen und Hamburg. Im Landkreis Friesland spazierten drei junge Austernfischer zu nächtlicher Stunde laut schreiend in eine Spielothek. Die Polizei musste anrücken und die Krakeeler "in die Obhut ihrer Eltern übergeben".

In Bremerhaven hat eine kriminelle Fledermaus ebenfalls die Polizei auf den Plan gerufen. Das Tier löste gegen Mitternacht den Einbruchsalarm in einem Logistikunternehmen aus und musste von den Beamten eingefangen werden. Die Kosten des Einsatzes muss das Tier nicht tragen, wie ein Sprecher betonte: "In diesem Fall stellen wir keine Rechnung."