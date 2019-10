Teltow (dpa/bb) - Die Brandenburger Imker müssen in diesem Jahr eine unterdurchschnittliche Honigernte verkraften. "Genaue Zahlen liegen zwar noch nicht vor, aber die Tendenz zeigt nach unten", sagte Holger Ackermann, Pressesprecher des Landesverbands der Brandenburger Imker, auf Anfrage. Pro Volk konnten nur etwa 20 Kilogramm Honig geschleudert werden. "Der Grund für den geringeren Ertrag ist vor allem das fehlende Wasser von oben", sagte Ackermann. Üblich seien sonst 30 bis 50 Kilogramm. Bei dem Landesimkertag am Samstag in Schönwalde-Glien (Havelland) geht es um Zucht und Haltung der Bienen, aber auch um Wildbienen, die immer mehr vom Aussterben bedroht sind. Dem Landesverband gehören rund 2600 Imker an. Durchschnittlich hält jeder etwa zehn Völker, meist der Sorte Carnica.