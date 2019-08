Stuttgart (dpa/lsw) - Da bewegt sich doch was im Känguru-Beutel: Im Zoologisch-Botanischen Garten in Stuttgart kam zum ersten Mal seit 2014 ein Rotes-Riesenkänguru-Junges zur Welt. Wie die Wilhelma am Freitag mitteilte, wurde das Jungtier bereits Anfang März geboren. Neugeborene Kängurus halten sich die ersten Monate aber ausschließlich im Beutel der Mutter auf, so dass der Nachwuchs erst jetzt bestätigt werden konnte. Der Verdacht bestand jedoch schon länger: "Ihr Beutel wurde langsam größer und hing verdächtig tief", sagte eine Tierpflegerin.

Bei der Geburt sind Kängurus laut Wilhelma nur so groß wie ein Daumennagel und wiegen gerade mal ein Gramm. Deshalb müssen sich die Kleinen zunächst im Beutel der Mutter stärken und heranwachsen.