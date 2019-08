Eine Passantin habe am Montagabend die Polizei gerufen, weil der Schnabel einer Gans in einer Bierdose festgesteckt habe. Als die Beamten eintrafen, fanden sie verweste Geflügelkadaver, Sondermüll und Gegenstände auf dem Grundstück, an denen sich die Tiere verletzen konnten. Die Ställe waren voller Kot. Genug Trinkwasser und Futter stand den Tieren demnach nicht zur Verfügung, so dass die Ziegen durch den maroden Zaun schlüpften und Bäume auf dem Nachbargrundstück anfraßen. Das Veterinäramt habe am Dienstag entschieden, die Tiere in Tierheimen unterbringen zu lassen. Die Polizei geht davon aus, dass sie mehrere Monate auf sich allein gestellt waren.