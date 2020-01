Schwerin (dpa/mv) - Nach dem ersten bestätigten Vogelgrippe-Fall der Saison in Deutschland haben die Tierparks in Mecklenburg-Vorpommern Vorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen. "Etwa 20 Enten sind in überdachte Anlagen gebracht worden", sagte die Sprecherin des Vogelparks Marlow, Franzi Haase, der Deutschen Presse-Agentur. Meist komme das Virus durch den Kot anderer Vögel von oben in die Gehege. Alle anderen Vögel lebten noch in ihrer vertrauten Umgebung. Auch aus der Großanlage "Vorpommersche Boddenlandschaft" seien keine Vögel genommen worden, dafür lebten dort mit Fasanen und Rebhühnern sogenannte Sentineltiere. Mit ihnen könne es gelingen, in Beständen einen Erreger nachzuweisen, bevor andere Tiere infiziert seien.