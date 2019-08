Junge Elchbullen gehen vermutlich auf Wanderschaft und suchen nach Weibchen und einem eigenen Revier. So weit im Westen werden die Tiere aber nicht fündig. In MV tauchen immer wieder im Sommer Exemplare auf. Elche sind heute in Polen heimisch, auch in Brandenburg gibt es den Angaben zufolge wieder eine kleine etablierte Population. Die letzten heimischen Elche im Nordosten sollen in den Nachkriegsjahren gelebt haben und fielen vermutlich der Jagd zum Opfer.