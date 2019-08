Ohrdruf (dpa/th) - Im Auftrag von fünf betroffenen Weidetierhaltern hat der Thüringer Bauernverband beim Umweltministerium den Abschuss der Wölfin in Ohrdruf beantragt. "Die Ohrdrufer Wölfin ist aus Sicht der hiesigen Weidetierhalter zum Problemfall geworden", teilte ein Sprecher am Freitag mit. Der Verband bekräftigte damit eine in der Vergangenheit schon mehrmals aufgestellte Forderung. Problematisch sei vor allem, dass die Wölfin mehrfach Schutzzäune überwunden hätte - das zeige, dass die Herdenschutzmaßnahmen keinen Schutz garantierten.