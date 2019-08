Regensburg (dpy/lby) - Die Schneemassen des vergangenen Winters haben nach Auswertungen von Experten nicht zu einem Massensterben bei Gämsen in Bayern geführt. Die Gämse in den bayerischen Alpen seien besser als gedacht über den Winter gekommen, teilte der Bayerische Staatsforsten am Samstag in Regensburg mit.