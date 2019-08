Nagold (dpa/lsw) - Eine Herde ausgerissener Ponys hat die Polizei in Nagold (Landkreis Calw) wieder eingefangen. Die etwa 20 Tiere waren von ihrer Weide ausgebrochen und hatten sich in der Nacht zum Donnerstag auf eine Straße verirrt, wie die Polizei mitteilte. Beamten gelang es, die Ponys zurück auf die Weide zu treiben. Wie sich die Tiere genau befreit hatten, ist bisher nicht bekannt. Möglicherweise war der Zaun nicht richtig befestigt. Die Polizei will das klären. Autofahrer kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.