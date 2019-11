München (dpa/lby) - Seit Veröffentlichung einer Liste für Transporte von Nutztieren mit Staaten, bei denen Zweifel am Einhalten von Tierschutzstandards bestehen, ist in Bayern genau ein solcher Transport beantragt worden. Dessen Endabfertigung sei durch die Behörde vor Ort abgelehnt worden, teilte das Umweltministerium in München auf Anfrage mit. Ressortchef Thorsten Glauber (Freie Wähler) sagte: "Wir tun, was wir rechtlich können, um Tiertransporte in fragwürdige Drittstaaten zu unterbinden." Es sei entscheidend, dass auch Behörden in anderen Bundesländern Transporte sehr streng prüfen. "Wir haben den Bund aufgefordert, Rechtssicherheit zu schaffen."

Weil Tiere manchmal auf qualvolle Weise transportiert werden, hatte Glauber im März eine Liste mit 17 Ländern außerhalb der EU vorgelegt, bei denen erhebliche Zweifel am Einhalten von Tierschutzstandards bestünden.