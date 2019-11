München (dpa/lby) - Die Polizei in Cham sucht nach einem kleinen Känguru. Das knapp einen Meter große Wallaby sei aus einem Gehege abgehauen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es habe die Chance ergriffen, als eine Tür kurz offen stand. Schon seit Samstag sei das graubraune Tier mit hellem Bauch verschwunden. Einen Namen hat es nach Polizeiangaben nicht. Es sei sehr zutraulich und komme "in der freien Wildbahn in unseren Breitengraden gut zurecht". Eine Gefahr gehe von dem kleinen Känguru nicht aus.