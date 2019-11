München (dpa/lby) - Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) will eine Reform der Tierschutz-Kontrollen in Bayern vorantreiben. "Ich will, dass die Veterinärverwaltung vor Ort gestärkt wird", sagte Glauber bei einem Treffen mit den Landräten aller schwäbischen Landkreise am Montagabend in München laut einer Mitteilung seines Ministeriums.

Nach den Vorwürfen der Misshandlung von Rindern in drei Unterallgäuer Milchviehbetrieben hatten die Landräte der Region einen Dialog mit dem Minister zum Personalmangel in den Veterinärämtern verlangt. Schon seit Jahren fordern sie mehr Beschäftigte für intensivere Kontrollen.

Landrat Hans-Joachim Weirather (Freie Wähler) hatte sich kürzlich in einem Brandbrief an den Umweltminister gewandt. Darin heißt es: "Wir sind in eklatanter Weise unterbesetzt und können mit dem vom Freistaat Bayern zur Verfügung gestellten Personal unserem gesetzlichen Auftrag nicht nachkommen."

Glauber kündigte eine Strukturreform für Mitte 2020 an. Ein Sprecher des Verbraucherschutzministeriums sagte zudem: "Für die Stärkung der Landratsämter sind für dieses und die kommenden Jahre weitere Stellen in Aussicht gestellt."

Eine Schlüsselrolle soll wie bereits bekannte die Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV) spielen: Glauber plant, die Zuständigkeiten der KBLV auch auf große Rinder- und Schweinebetriebe auszuweiten und dafür 25 neue Stellen zu schaffen. "Dies wird vom Ministerium bei den Haushaltsverhandlungen entsprechend beantragt", sagte der Sprecher. Die Landratsämter würden somit von dieser Kontrolltätigkeit entlastet werden. Allerdings ist dazu eine Gesetzesänderung nötig.