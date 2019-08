Halle (dpa/sa) - Etliche Wildkatzen sind in den vergangenen Jahren in Sachsen-Anhalt von Autos überfahren worden. Zuletzt wurden tote Tiere etwa in der Nähe des Harzortes Thale, an der Landstraße 91 bei Aue-Fallstein an der Grenze zu Niedersachsen gefunden. Auch an verschiedenen Stellen entlang der Bundesstraße 6n im Harz sind mehrere Kadaver gefunden worden, erklärte Nicole Hermes vom Projektbüro "Wildkatze & Co.". Das Büro gehört zum Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Petersberg (Saalekreis). Zudem habe an der Autobahn 9 zwischen Dessau-Roßlau und Halle eine überfahrene Wildkatze gelegen. Um die Tiere besser zu schützen, brauche es mehr sichere Wege für die scheuen Waldbewohner, forderte die Tierschützerin.