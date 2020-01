Mainz (dpa/lrs) - Im Kampf gegen eine Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) wird das Land Rheinland-Pfalz weitere Zäune anschaffen. Beschafft würden zusätzliche 60 Kilometer Elektrozaun, kündigte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Mittwoch in Mainz an. Außerdem sollten 40 Kilometer an festem Zaun erworben werden. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich das Land mit den ersten 30 Kilometern Elektrozaun gerüstet. Die Zäune können bei einem ASP-Fall im Land das betroffene Gebiet abgrenzen oder beispielsweise bei Bedarf auch an der Grenze zu Belgien aufgebaut werden, wo es schon einen ASP-Ausbruch gegeben hatte.