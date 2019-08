Kleiner Giraffenbulle in Magdeburg starb an Blutvergiftung

Magdeburg (dpa/sa) - Der kleine Giraffenbulle im Magdeburger Zoo ist an einer Blutvergiftung gestorben. Das teilte der Zoo am Freitag unter Berufung auf ein entsprechendes Gutachten der Tierärztlichen Hochschule Hannover mit. Die am 1. Juni geborene Rothschild-Giraffe wurde von ihrer unerfahrenen Mutter Shani demnach nicht angenommen und daraufhin mit der Flasche aufgezogen. Wegen eines fehlenden Reflexes beim Schlucken sei die Milch nicht in den Labmagen geleitet worden, wo Kälber sie verdauen können.