Leipzig (dpa/sn) - Im Alter von 24 Jahren ist der Giraffenbulle Max am Dienstagnachmittag im Leipziger Zoo gestorben. Als Todesursache werde ein akutes Herz-Kreislauf-Versagen angenommen, hieß es am Mittwoch vom Zoo. "Max zeigte bereits seit einiger Zeit altersbedingte gesundheitliche Probleme am Muskel- und Knochenapparat", teilte Zootierarzt Andreas Bernhard mit.

Der 4,80 Meter große Giraffenbulle, der etwa eine Tonne wog, galt als das eindrücklichste Tier auf der "Leipziger Savanne". Weil seine Mutter ihn nach seiner Geburt 1995 nicht versorgte, wurde Max zunächst mit der Flasche genährt.

Erst am Dienstag hatte der Tierpark einen in der Nacht zu Samstag geborenen Mini-Elefanten vorgestellt.