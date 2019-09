Artikel per E-Mail versenden

Lehrte (dpa/lni) - Große und kleine Vierbeiner sind am Sonntag im Lehrter Freibad (Region Hannover) zum Planschen eingeladen worden. "Bälle und Frisbee-Scheiben werden ins Wasser geworfen. Viele Hunde springen fröhlich hinterher, der ein oder andere ist aber noch ein wenig vorsichtig und bellt das Spielzeug vom Beckenrand aus an", sagte Melanie Hauschild vom Freibad. Die haarigen Badegäste durften auch vom Beckenrand springen. Bereits am Vormittag fanden sich rund 80 Hunde mit Herrchen und Frauchen ein.