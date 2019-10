Lauf an der Pegnitz (dpa/lby) - Im mittelfränkischen Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) hat die Polizei einen besonderen Gast eskortiert: einen Biber. Der Nager irrte bei Dunkelheit durch die Stadt und begab sich in Gefahr, überfahren zu werden, wie die Polizei am Montag auf Twitter berichtete. Zwei Beamte hätten den Biber dann mit einem Stück Holz in Richtung Wasser geleitet, wo er in den Fluten verschwand.

Das habe problemlos geklappt, ohne dass sich der Biber gewehrt habe. "Er war tiefenentspannt", sagte einer der beiden Beamten. Er gehe davon aus, dass das Tier nicht das erste Mal seine Runden in der Stadt zog, da es den Weg zurück zur Pegnitz ohne Weiteres eingeschlagen habe.