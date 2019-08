Langenargen (dpa) - Wissenschaftler wollen erneut den Fischbestand des Bodensees erfassen. Bei der vierwöchigen Aktion sollen von September an stichprobenartig Fische gefangen, vermessen, gewogen und für spätere Analysen eingefroren werden. "Wir müssen wissen, wie sich der Fischbestand mit der Zeit entwickelt, ob sich die Artenzusammensetzung verschiebt, welche Arten profitieren und welchen es weniger gut geht", teilte Projektleiterin Barbara Scholz von der Fischereiforschungsstelle in Langenargen (Baden-Württemberg) am Mittwoch mit.