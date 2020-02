Zoo steigt weiter in Besuchergunst: Zweitbestes Ergebnis

Kronberg (dpa/lhe) - Der Opel-Zoo in Kronberg erfreut sich weiter wachsender Beliebtheit bei den Besuchern. Fast 558 000 Gäste seien im vergangenen Jahr gezählt worden, das sei die zweitbeste Besucherzahl in der Geschichte des Zoos, sagte der Direktor Thomas Kauffels am Dienstag. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl um 2,3 Prozent. Mehr Besucher waren bislang nur im Jahr 2014 gezählt worden, als die neue Elefantenanlage eröffnet wurde. Zu den Publikumsmagneten im vergangenen Jahr zählten die sechs Geparden, die im Zoo geboren wurden. Einen herben Verlust gab es im Herbst, als der Giraffenbulle Gregor starb.