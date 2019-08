Kiel (dpa/lno) - Umweltminister Jan Philipp Albrecht hat Kritik aus Reihen der Koalition am Wolfsmanagement in Schleswig-Holstein zurückgewiesen. "Es ist überraschend, dass CDU und FDP so tun, als könne man mit der Überführung des Wolfs ins Jagdrecht irgendetwas ändern", sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Die EU-Vorgaben zum strengen Schutzstatus des Wolfs gelten auch dann im selben Maße." Sie ließen einen "weitergehenden Abschuss über das bereits von mir ergriffene Maß nicht zu, erst recht nicht in Gebieten ohne Schutzzäune". Zuvor hatten die "Lübecker Nachrichten" (Mittwoch) über Kritik von CDU und FDP an den Kosten des Wolfsmanagements berichtet.