Jena (dpa/th) - In Thüringen hat bereits der alljährliche Vogelzug begonnen. "Mauersegler ziehen etwa seit dem 25. Juli nach Zentral- und Südafrika", sagt der Ornithologe des Naturschutzbundes (Nabu) Thüringen, Klaus Lieder, auf dpa-Anfrage. Im August würden außerdem Teichrohr-, Sumpfrohr- und Drosselrohrsänger ihre Reise in Richtung Afrika antreten. "Vereinzelt sieht man auch schon Fischadler, Bruchwasser- und Waldwasserläufer sowie Grünschenkel über Thüringen ziehen", erklärte Lieder. Kraniche und Nordische Gänse hingegen würden erst ab Ende September bis Anfang November in ihre Winterquartiere fliegen.